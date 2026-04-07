シンガーソングライターのコレサワがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! コレサワLOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。初授業（初回放送）となる4月6日（月）の放送では、コレサワが担当する講師名を発表しました。コレサワ◆コレサワの学生時代は？コレサワ：やばい、ライブよりめちゃくちゃ緊張してきました……何人集まってくれてるかな？ 1人で来てるのかな？ 友達と来てるのかな？ みん