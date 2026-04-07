秋田朝日放送 テノール歌手やピアニストなど世界で活躍する演奏家が秋田に集う音楽祭が、今年も開かれます。 今年で５回目を迎える秋田・潟上国際音楽祭。潟上市出身のピアニスト・千田桂大さんと親交のある世界的な音楽家が登場し、６月から１１月にかけて大きいもので５つの公演が行われます。 ７月４日の公演にはテノール歌手のファビオ・アルミリアートさんやミラノ・コルティナ冬季オリンピックの