ドルに買い戻し、イラン、カーグ島で爆発音との報道で＝ロンドン為替 ドルが買い戻されている。イランのメヘル通信が「イラン、カーグ島で爆発音」と報じたことに反応している。爆発の原因については具体的に報じられていない。 ドル円は159.47レベルを安値に、159.70台へと反発。ユーロドルは1.1576レベルを高値に、1.1550割れまで一時反落。ポンドドルも1.3285レベルを高値に1.3240付近まで再び下げ