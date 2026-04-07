欧州株上げ幅縮小、イラン・カーグ島で爆発音 東京時間19:41現在 英ＦＴＳＥ100 10445.42（+9.13+0.09%） 独ＤＡＸ23210.00（+41.92+0.18%） 仏ＣＡＣ40 8025.56（+63.17+0.79%） スイスＳＭＩ 13016.80（+34.83+0.27%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:41現在 ダウ平均先物JUN 26月限46915.00（+13.00+0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限66