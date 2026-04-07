大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜4月6日(日本時間7日)トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場、6回の第4打席にバックスクリーンへ運ぶ2試合連続の3号アーチを放った。 6打数2安打1打点、2三振で、自身の連続試合出塁を「41」に伸ばした。チ}