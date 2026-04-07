◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダ）広島の先発・森下暢仁投手が６回１／３を６安打２失点でマウンドを降りた。序盤はテンポのいい投球。３回までに２併殺を奪った。一転、４回は３四球を与え、無安打で２死満塁のピンチをつくった。それでも、佐々木を三邪飛に封じて切り抜けた。４回にファビアンの２ラン、５回に大盛の２ランで４点の援護をもらった右腕。５、６回は３者凡退だったが、７回に山場が訪れた。