ツナ缶×野菜1つで作りおき！ おうちに欠かさず常備していることも多いツナ缶。濃いうまみは色々な野菜と相性がよく、使い勝手が大変良い缶詰です。今回はそんなツナ缶をメインに使った日持ちする野菜おかずをご紹介。作りしておけば、忙しい日も野菜をしっかり摂れますよ。 青菜、ピーマンも ピーマンや小松菜など、青くささのある野菜もツナのうまみと合わせれば食べやすく変身します。苦手意識のある野菜も、これなら食べら