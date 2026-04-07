◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人は０―５の７回、１死から打線がつながった。５番・大城が左前安打を放つと６番・佐々木が右翼線二塁打で二、三塁。７番・増田陸は左前適時打を放ち、２度の落球による失策をバットで返した。さらに８番・中山も左前適時打で森下は降板。打線がつながった。