俳優・綾瀬はるかが７日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（１７日公開）の公開直前イベントに石井裕也監督と登壇した。作品は全国１９０のスクリーンで中継された。白のワンピースに茶色のジャケットで登場した綾瀬は、カメラに向かって「広島のみなさーん」と地元へと手を振った。作品は２０００年３月に地下鉄脱線事故で犠牲になった高校生・富久信介さんと同じ車両に乗り通学していた女性が、一