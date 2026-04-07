◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神・大山悠輔内野手（31）が7日、開幕10試合目にしてうれしい今季初マルチ安打を記録した。2回の第1打席は二ゴロながら、4回2死一塁の第2打席で左前打。5回2死一塁の第3打席でも右翼線二塁打を放った。大山は、試合前時点で打率・172と不調。レギュラー唯一の打率1割だと沈んでいた。また、この日の4回には失点につながる失策も犯し、チームの開幕からの連続試合無