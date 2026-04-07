「ＤｅＮＡ−中日」（７日、横浜スタジアム）デュプランティエがインフルエンザのため、代役先発となったプロ５年目で初登板初先発の深沢は４回６安打１失点の粘投をみせた。三回にはプロ初安打も記録した。初回に中日４番の細川に先制適時打を浴びたが、その後は粘りの投球。四回には２死満塁のピンチで田中から空振り三振を奪い、ピンチを脱した。打線は１点を追う四回に無死満塁から７番蝦名の２点適時二塁打で逆転。さ