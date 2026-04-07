今月12日投票の黒部市長選挙について、KNBは北日本新聞と合同で情勢調査を行いました。その結果について、担当の数家シニアキャスターと詳しくお伝えします。黒部市長選に立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で、自民党黒部市連が推薦する現職の武隈義一候補（58）と、自民党宇奈月町支部が推薦する新人の上坂展弘候補（64）の2人です。情勢調査は、告示前日の今月4日からきのうまで行いました。JX通信社に委託