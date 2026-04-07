元フジテレビアナウンサーでフリーの永島優美（34）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、父でサッカー元日本代表の永島昭浩氏（61）のエピソードを披露した。「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。恋愛にまつわるトークに花が咲いた。永島は21年、フジ社員の男性と結婚。24年に第1子を出産したが、結婚までが難儀だったようで、「うちは大変でした」と打ち明けた。