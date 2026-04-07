去年12月、高岡市で大破した車が見つかり、そばで倒れていた女性が死亡した事故で、この車を運転していた可能性がある知人の男について、警察が、危険運転致死の容疑を視野に調べていることが、捜査関係者への取材で分かりました。この事故は、去年12月18日の未明、高岡市羽広の交差点付近で、大破した軽乗用車のそばに朝日町桜町の会社員、髙橋幸菜さん（33）が倒れているのが見つかったものです。髙橋さんは、病院へ