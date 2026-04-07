韓国の人気ドラマ「ユミの細胞たち」シーズン３の制作発表会が７日にソウルで行われ、シーズン１からユミ役を演じている女優のキム・ゴウン、今作から登場するニューフェースのキム・ジェウォン、演出のイ・サンヨプ監督が出席したと、現地メディアのスポーツ朝鮮などが報じた。シーズン３では作家として成功を収めたものの、全く刺激のない日々を送るユミが思いがけない人物と出会い、再び笑って泣いて恋に落ちる姿が描かれる