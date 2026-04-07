◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。岡田顧問は阪神が逆転に成功した5回の攻撃について「4回も5回もエラー絡み。これじゃピッチャー（小川）きついわ」とヤクルトの守乱が流れを変えたと指摘した。5回1死二塁で近本の左翼へのフライをサンタナが落球。「風で戻されたね」と甲子園独特の風が阪神に味方した