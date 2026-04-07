歌手の岩崎宏美（67）が、愛犬と暮らす生活感あふれる自宅での様子を公開し、話題になっている。【映像】岩崎宏美の 生活感あふれる自宅や愛犬たち（動画あり）ミニチュアダックスフントのシンバくん、トイプードルのモカくんと暮らしている岩崎。これまでもInstagramで「宏美ちゃんの家、ステキ〜」「みてるだけで、癒やされます」とコメントが寄せられたリビングの大きなソファで愛犬がじゃれ合う動画や、ベッドの上で