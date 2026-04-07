JR新潟駅の2階から外に通じる新たなペデストリアンデッキが4月1日から利用開始となり、リニューアルが進む新潟駅は駅前広場も段階的に開放されています。 駅前広場に新たな「新潟駅前交番」が開設 新潟駅の万代広場で開設が進められていた交番。4月6日から警察官が勤務を開始していて、4月10日には開署式典が行われるということです。駅東側にある「新潟駅前交番」と、「万代交番」が統合され、新たな「新潟駅前交番」と