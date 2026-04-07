欧州プレーオフを勝ち抜いて、北中米大会の切符を掴んだチェコ。20年ぶりにW杯の舞台へ戻ってきた準決勝でアイルランド、決勝でデンマークをPK戦の末に下しての突破だが、堅守速攻をベースとしたチームは粘り強く勝ち上がるポテンシャルを秘める。パベル・ネドベドやパトリック・ベルガーを擁し、1996年の欧州選手権で準優勝したチームに象徴されるように、組織力をベースに戦う伝統はあるが、そのカラーがより濃く出ている