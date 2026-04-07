独占写真あり！YBA展を堪能する、Vaundy 2025年にロンドンのテート・モダン（Tate Modern）から歌唱パフォーマンスを届けた実績を持つVaundyが書き下ろした、『テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート』公式テーマソングの「シンギュラリティ」。本稿では、同曲への想いとともに、彼の琴線に触れる英国の音楽やアートについて話を聞いた。 ■Vaundy「シンギュラ