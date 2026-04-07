4月5日に放送された『オールスター感謝祭’26春』（TBS系）で、お笑い芸人で、ものまねタレントのキンタロー。が、メイクで鈴木亮平になりきる “リブート”（再起動）” を試みるも、最後はまったく別の「お笑い芸人」に変身してしまったことを告白し、話題となっている。「キンタロー。さんは、4月5日に自身のXを更新。3月29日に最終回を迎えたサスペンスドラマ『リブート』の主人公・儀堂歩（鈴木亮平）になりきるリブートを