2026年4月7日、韓国メディア・東亜日報は日本とイランの間で水面下の交渉が進んでいる可能性が浮上していると報じた。記事によると、1月からイラン当局に拘束されていたNHKテヘラン支局長とみられる日本人が4月6日に解放された。日本政府も事実関係を認め、駐イラン日本大使が本人の健康状態を確認したという。この件について、日本政府は外交ルートで対応を進め、茂木敏充外相はイランのアッバース・アラーグチー外相と複数回の電