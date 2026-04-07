4月7日までに、元プロレスラーの長州力のXが更新された。新しい投稿では、元TOKIOの長瀬智也とのツーショットが公開され、話題となっている。長州は、《今夜の長瀬智也君からの食事のご招待 俺は何を話して何を食べて何を飲んでたのか思い出せない、、、》と綴り、長瀬からの誘いで食事をしたことを報告。《固まって飛べませんでしたね…!! 今夜は本当にありがとう御座いました》と、緊張した当時の心境を振り返った。そんな