中国では、多くの「ひ弱な通勤族」が職場で「サイバー養生」をするようになりました。スマートデバイスによりビッグデータやAI技術を活用することで健康情報を収集して分析し、追跡可能なデータ指標に具体化するのです。このような「デジタル化養生」は若者の健康観の変化を反映しているだけでなく、企業の健康管理システムの整備を後押ししています。SNSで健康情報を公開することも盛んです。「深い睡眠が2時間を突破した」ことを