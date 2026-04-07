京都府南丹市で11歳の男子児童が行方不明になって16日。4月7日自宅近くの山の中で捜索が行われ先ほど終了しました。 7日も南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の捜索が続けられました。7日の捜索は午前7時前から警察が約60人態勢で安達さんの自宅周辺で行われました。 捜査関係者によると午後5時前に終了したということです。 規制線がはずされた後、捜索が行われていた山道を取材班が歩いたところ、夕方になる