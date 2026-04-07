◇プロ野球セ・リーグ 阪神 - ヤクルト(7日、甲子園)ヤクルトがミスが絡み5回裏に4点を失いました。1−1の5回、1死2塁から阪神・近本光司選手をレフトフライに打ち取ったと思われましたが、サンタナ選手がライン際の打球を落球。このエラーにより2、3塁のピンチが広がると、中野拓夢選手の犠飛で勝ち越し点を献上。さらに小川泰弘投手は森下翔太選手の2ランホームランで一挙3点を奪われます。その後佐藤輝明選手、大山悠輔選手に連