◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の才木浩人投手（27）が序盤からヤクルト打線を圧倒した。初回を3者凡退で立ち上がると、2回からエンジン全開。2回1死から岩田、伊藤を連続三振に斬ると、3回も下位打線をねじ伏せて5者連続三振で3回をパーフェクトで終えた。4回先頭の長岡に投内野安打を許して、味方のミスも絡んで2死二塁からオスナに中前適時打を浴びて先制点を献上。それでも、崩れることはな