米空母ジェラルド・R・フォードの甲板から対イラン作戦に向かおうとするF/A18Fスーパーホーネット/US Navy/Reuters（CNN）イラン全土を一晩で「壊滅」させられるとのトランプ米大統領の主張は、米国並びにイスラエルが実際に保有する戦力と整合しない。ある軍事アナリストが明らかにした。筆者はオーストラリア空軍の元将校で、現在はグリフィス・アジア研究所の研究員を務めるピーター・レイトン氏に見解を尋ねた。米国とイスラエ