歌手の氷川きよしさん（48）が、日本テレビ系の新音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（7日・24時24分放送）に初回ゲストとして出演することが発表されました。この番組は、毎回1組のアーティストを迎え、MCを務めるtimeleszの菊池風磨さん（31）と俳優の畑芽育さん（23）とのトークや、紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた思いや制作背景をひもときながら、スタジオライブを披露する音楽番組です。初回のゲストは、演歌界