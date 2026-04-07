コメの卸売業者らでつくる米穀安定供給確保支援機構は７日、コメの生産・流通に５キロ・グラムあたりで２８１６円のコストがかかるとする指標を初めて公表した。農家や流通業者が参考値として提示し、不当に安い価格での取引を迫られることを防ぐ狙いがある。ただ、相対的にコストが高い小規模農家のデータを基に算出しており、割高になっているとの指摘も出ている。公表したのは「米のコスト指標」で、生産、集荷、卸売り、小