アーセナルなどで活躍したウェールズ代表MFアーロン・ラムジー（35)が7日、自身のSNSを更新。今季限りで現役引退すると発表した。ラムジーは自身のSNSに文書を掲載し、「簡単な決断ではありませんでしたが、熟考を重ねた結果、私はサッカー界から引退することを決意しました」と報告。これまで所属したクラブ、ウェールズ代表に対して「私の夢を叶え、最高レベルでプレーすることを助けてくれたすべての監督やスタッフに感謝