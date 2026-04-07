上方演芸界で最も長い歴史を持つ「第61回上方漫才大賞」発表会が7日、大阪市内で行われ、ぐろう（家村涼太＝28、高松巧＝29）が新人賞を受賞した。1番手で漫才を披露。「口かみ酒」のネタを披露した。観客審査による得点は当初、395点だったが、集計システムに不具合があり、398点に上方修正。直後にネタを披露した例えば炎が397点と1点差で振り切り、トロフィーと賞金100万円を受け取った。3年連続でノミネートされていただけに、