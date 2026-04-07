元乃木坂46で女優の中村麗乃（24）が、出演予定だった舞台「ぽっぷす？」を、体調不良のため降板する。同公演の公式サイトで7日、発表された。公式サイトにはこの日、「ルリコ役キャスト降板に関するお詫びとご案内」とのタイトルで、降板を伝えた。ルリコ役の代役は立てないという。発表は以下の通り。◇◇◇舞台『ぽっぷす？』に出演を予定しておりましたルリコ役・中村麗乃さんにつきまして、体調不良