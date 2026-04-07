2026年の上半期は、どんなグルメがヒットするのか。フードアナリストの中山秀明さんが、根拠とともに注目の商品などを解説する。 西友を買収した九州の雄がDXを武器に上京！【トライアル】 トライアル限界までクリームつめちゃいましたカスタード・ホイップシュー 北海道産生クリーム使用105円 名に偽りなしの、あふれるクリーム。2024年5月の誕生から11か月で約222万個売れた大ヒット商品だ。 トライアル