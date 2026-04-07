【モデルプレス＝2026/04/07】超特急が、TVアニメ「ただいま、おじゃまされます！」のオープニング主題歌に起用された「C’est la vie」を4月8日0時より先行配信する。【写真】9人組グループメンバー、初解禁のアニメ主題歌ジャケット写真◆超特急「C’est la vie」先行配信本楽曲は優雅さの中に、軽やかでポップなキュートさを詰め込んだラブソング。“C’est la vie（セラヴィ）”は「それが人生さ」「人生ってこんなものさ」と