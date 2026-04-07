仲の良いメンバーとの同窓会、盛り上がらないはずがありません。ついつい、その場にいない友人に電話をかけてみますが、相手にも事情というものがあって……。今回は、筆者の友人男性の体験談をお送りします。 同窓会中、その場にいない友人を呼び出そうと……？