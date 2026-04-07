5.9万回表示され1.3万「いいね」を獲得しているのは、草むらで鳴いているところを保護された子猫の5か月後の姿。大きくなった子猫を見た視聴者からは「美猫さんですねー」「めちゃくちゃ可愛い＆美しい」「大きくなりそうな雰囲気」などのコメントが届いています。 【写真：草むらで鳴いているところを保護された『オッドアイの子猫』→５か月後…見違える変化】 てのひらサイズの子猫 Threadsアカウント「にゃんぐるみ&#