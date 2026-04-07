YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、ママ猫のcharoとその子猫たちのほっこりした日常生活。仲良し兄妹がぴったりくっついて寝る様子や、おしくらまんじゅうでご飯を食べる愛らしい姿に「ママとその子供達を見ていると、私達の心はホッコリと温かくなります」「この子猫たちは何でも一緒に楽しんでいます」といった声が集まっています。 【動画：ぴったりとくっついて寝ていた『仲の良い2匹の子猫』→離れたかと思