食品のパッケージを再現したリアルな【ガチャ】に注目！ ユニークで個性が光る「フードガチャ」は、こだわりを感じるつくりのみならず、可愛らしいミニチュアサイズ感も魅力です。つい何回も回して、コレクションに加えたくなるかも。今回はお菓子や瓶詰めなど、イチオシのフードガチャをピックアップしました。 小さなせんべい付き！「マスヤおにぎりせんべいミニチュアマスコット」 【マスヤ】