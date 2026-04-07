猫の『あくび』に隠されている理由 1.リラックスと安心のサイン 猫のあくびは、単なる眠気だけでなく「安心している証」として現れることが多いです。 警戒心が強い猫だからこそ、無防備な口を大きく開ける行動は、安全な環境でしか見せません。飼い主のそばでゆったりとあくびをする様子は、信頼関係が築けているサインともいえるでしょう。 たとえば、なでられている最中や日向でくつろいでいるときに出るあくびは、