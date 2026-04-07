女優ヘイリー・スタインフェルド（29）が第1子を出産した。今年の「第98回アカデミー賞」で歴代最多の16部門にノミネートされた「罪人たち」（2025年）やDisney+のマーベル作品ドラマで2021年に配信された「ホークアイ」などで知られるヘイリーと、夫でNFLバッファロー・ビルズのQBジョシュ・アレンとの間に第1子となる女児が誕生した。 【写真】エレガントなドレスを着てのマタニテ