かわいい！3日に生まれたヤギの双子／提供：おかやまフォレストパーク ドイツの森 岡山県赤磐市のテーマパーク「おかやまフォレストパークドイツの森」で、4月3日、ヤギの双子が生まれました。すくすく成長しているということです。 赤ちゃんは2頭ともメスで、父・弁慶と母・おはぎとの間に生まれました。 ドイツの森では今後、2頭の名前を公募するということで、詳細はホーム