人気コスプレイヤーの伊織もえがこのほど、SPA!デジタル写真集「サイケデリック・グラマラス」（扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】メロン級から放つ匂い立つような魅力 “トップコスプレイヤーの幻覚ボディ”というテーマのもと撮影を敢行。サイケなバーでレトロなファッションでたたずみ、静かに挑発。表紙ではメッシュ素材のヘッドスカーフをキュートにかぶ