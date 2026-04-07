3月、福岡市・中洲の飲食店に侵入し、現金15万円などを盗んだとして44歳の男が再逮捕されました。建造物侵入と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、住居不定、無職の神宮徹容疑者（44）です。警察によりますと、神宮容疑者は3月5日、福岡市・中洲の飲食店に侵入し、現金15万円やポーチなどを盗んだ疑いです。警察の調べに対し、供述を拒否しているということです。神宮容疑者は、この事件の1週間後、同じ飲食店に侵入し現金を盗も