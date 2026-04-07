【シントトロイデン（ベルギー）６日＝森昌利】サッカーのベルギー１部シントトロイデンで、２０１８年から最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之（たかゆき）氏（５６）がスポーツ報知などの取材に対応し、将来的に日本代表の森保一監督（５７）に、クラブの監督オファーを出す可能性があることを明らかにした。立石ＣＥＯは、日本人選手を評価する欧州クラブが増えたとする一方で「次は日本人の指導者を育てたい」と構想