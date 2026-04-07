◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月７日、美浦トレセンフラワーＣ・Ｇ３で９番人気の伏兵ながら、２着と逃げ粘ったロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）が、再び波乱を起こす。追い切り前日の７日は軽い運動を行った。この中間は「落ち着いていますし、順調です」と竹内調教師は調整過程に納得の様子。５００キロ近くの雄大な馬体を誇るが「体も同じくらいで