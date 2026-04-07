女優の黒木メイサの近影に注目が集まっている。黒木は７日に自身のインスタグラムを更新し、「最近のいろいろ」とだけつづると、写真を複数枚アップ。夜桜を背景にしたポートレートをはじめ、美味しそうな料理やスイーツ、チョコレートの写真などをアップした。この投稿には「いつも美しい」「相変わらずほんと、綺麗」「可愛いぃぃぃ〜」「目の保養すぎます」「街中にメイサちゃんがいるのが信じられない！」などのコメント