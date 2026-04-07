◇セ・リーグDeNA―中日（2026年4月7日横浜スタジアム）DeNA5年目の変則右腕、深沢鳳介投手（22）が4回6安打1失点で降板し、プロ初登板初先発での初勝利はならなかった。ただ、味方打線が4回に4得点するなどリードした状態での「満点」降板となった。初回に中日・細川に先制左前適時打を許したが、その後は粘りの投球で4回まで無失点とした。深沢は21年ドラフト5位で専大松戸から入団。24年3月に「右肘内側側副じん