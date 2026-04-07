お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が7日、都内で行われたテレ東の新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06）囲み取材に出席した。会見では、長寿番組への願望も飛び出した。【写真】スタイリングも素敵！爽やかな笑顔をみせる若林正恭番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最