スタジオには気象予報士の平島さんです。みなさんから寄せられた「わたしのサクラ」、きょうは、富山市内を流れるいたち川沿いのサクラです。毎年、満開のサクラをSNSで配信しているという富山市の女性にきのう、話を聞いてきました。宮崎よしえさん「皆さんごきげんよう、よしえです。いたち川です、満開です」“富山のよしえ”としてSNSで身近な景色を生配信している、富山市の宮崎よしえさんです。春は特に、このいたち川から松